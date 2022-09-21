يويفا يستبعد إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا في أمريكا والصين

أغلق أليكساندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الباب أمام شائعات إقامة بعض مباريات دوري أبطال أوروبا خارج القارة.

كانت تقارير عدة قد تحدثت عن اجتماع للجنة التنفيذية في (يويفا) لدراسة خيارات إقامة مباريات في دور المجموعات في مناطق محايدة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والشرق الأوسط.

وجاءت تلك المقترحات في الوقت الذي تستعد فيه البطولة لتغيير جديد في نظامها ابتداء من 2024، والذي سيتم فيه استبدال دور المجموعات بنظام الدوري.

لكن خطط إقامة المباريات خارج أوروبا تظل مجرد كلام يتردد وفقا لتصريحات سيفرين، الذي أغلق الباب أمام تلك المقترحات خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.

وقال سيفرين: "مع كل الاحترام لوسائل الإعلام، مستحيل أن نتخيل هذا النوع من الأخبار، لم نناقش ذلك ابدا".

وأضاف: "لكن فجأة يمكننا قراءة ذلك في وسائل الإعلام بأنه سيحدث، حتى وأن لم يكن ذلك قد تم الإشارة إليه، اذهب واسأل (يويفا) مباشرة".

وأتم: "كنت ساعرف ذلك لوكانت هناك أي مناقشات بشأن خوض مباريات دوري أبطال أوروبا خارج أوروبا، وأنا لا أعرف أي شيء بخصوص ذلك".