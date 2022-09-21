محافظ المنوفية يحيل مسؤولي التحصيل بمستشفى تلا المركزي للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، مسئولي التحصيل بمستشفى تلا المركزي للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك للتحقيق في واقعات تزوير مستغلين صفتهم الوظيفية بالتلاعب والتغيير في دفاتر صحة 19/ أ وأوراق ودفاتر وسجلات ذات قيمة مالية استغلالاً غير مشروعاً بهدف الاستيلاء على المال العام.

جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام، والمعدة طبقًا لما ورد بتقرير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وتبين من خلال الفحص وما أسفرت عنه أعمال لجنة التفتيش المالي والإداري المشكلة بمديرية الصحة لفحص أعمال مسئولي التحصيل بمستشفى تلا ضمن خطة التفتيش لشهر مايو 2022 من واقع دفاتر العًهد والمرتجع.

وتبين تلاعب مسئولي عهدة إيصالات صحة 19 / أ بالدفاتر والإيصالات والتغيير فيها لإثبات بيانات ومبالغ غير حقيقية محاولين إدخال الغش والتدليس رغم مخالفة ذلك للإيهام بأن تلك المبالغ المدفوعة حُصّلت من المواطنين نظير تلقى الخدمة بالمستشفى بالمخالفة للواقع.

واتضح لدى مقارنة ذلك بصورة ذات الإيصالات بقسم مقدم الخدمة للمرضى قيامهم بالاستيلاء على الفروق المالية وبدون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح بطرق ملتوية وغير مشروعة مما يعد تعديًا وعدواناً غير مشروعًا على المال العام، مُخلين بذلك واجبات الوظيفة العامة والأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها الموظف العام.

وأكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.