تليجراف: احتمالية شن ضربات نووية روسية في أوكرانيا أقرب من أي وقت مضي

رأت صحيفة تليجراف البريطانية، اليوم الأربعاء، أن احتمالية أن يأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشن ضربات نووية على أوكرانيا أصبحت أقرب من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن بوتين أصبح يائسا بعد مرور 7 أشهر على غزو أوكرانيا.

وقالت الصحيفة، إن الخطاب المتلفز الذي ألقاه بوتين صباح اليوم الأربعاء، كان موعده المقرر مساء أمس الثلاثاء، لكن تم تأخيره بشكل غامض، بعد تصاعد الأصوات المنددة بروسيا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ورأت الصحيفة، أنه مع إجراء مناطق في شرق أوكرانيا استفتاءات للانضمام إلى روسيا، وفي حال واصلت كييف جهودها لاستعادة أراضيها، فإن موسكو ستصر على أن الأمة الروسية تتعرض لهجوم، وهذا من شأنه أن يعطي بوتين مبررا لإطلاق هجمات نووية تكتيكية، بزعم الدفاع عن الوطن الأم، محذرة من أن العواقب ستكون كارثية.

وطرحت "تليجراف" مجموعة تساؤلات يتعين على أوكرانيا والغرب تقييمها الآن أبرزها مدى خطورة التهديد النووي، وهل من المرجح أن ينفذ بوتين هجوما من شأنه أن يحول أوكرانيا، من سلة غذاء أوروبا إلى أرض بور نووية؟