أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء تراجع صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بنسبة 7ر8% سنويا، ويرجع ذلك أساسا إلى أيام العمل الأقل، بسبب عطلة تشوسوك.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيانات إدارة الجمارك الكورية الجنوبية القول إن الصادرات بلغت خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي 96ر32 مليار دولار مقابل 11ر36 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل زادت الواردات خلال الفترة نفسها بنسبة 1ر6% إلى 06ر37 مليار دولار مما أدى إلى عجز تجاري قدره 11ر4 مليار دولار.

وبلغ عدد أيام العمل خلال تلك الفترة 13 يوما، مقابل 5ر14 يوما خلال أول 20 يوما من أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

وقضت كوريا الجنوبية عطلة تشوسوك، أو احتفال حصاد الخريف الكوري لمدة 4 أيام ابتداء من 9 أيلول/سبتمبر الحالي.