أبدى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في الزمالك، استياءه من انضمام لاعبي الأبيض لمعسكر المنتخب دون تواصل مسبق من اتحاد الكرة، في ظل استعدادا الفريق لمواجهة العودة أمام إيلكت التشادي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": «لا أعرف لماذا نخلق أزمة من لا شيء، هذا مستقبل فريق الزمالك، والفوز ذهابًا بهدفين دون رد خارج الأرض، لا يعني أن نخوض مباراة الإياب بـ14 لاعبًا».

وأوضح: «نعاني من ضغط كبير، نحن النادي الوحيد الذي أنهى الدوري ثم خاض كأس لوسيل، ثم لعب في دوري أبطال إفريقيا، لا أنتظر حتى الخروج من الدور التمهيدي من أجل مباراة ودية».

وواصل: «دور اتحاد الكرة مساعدة الأندية، خاصة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ولم نقل لماذا أول الدوري يشارك دور الـ64 وثالث الدوري يشارك في دور الـ32، لم نتطرق لهذا الأمر، ولكن أين هذا الدور؟!».

وأتم: «جلسنا لمدة 3 ساعات وفيريرا في حالة استياء غير طبيعية، كيف لا يحدث مخاطبة رسمية من اتحاد الكرة، ويكون هناك تواصل مع لاعبي الزمالك عن طريق هواتفهم فقط، اللاعبون كبار ومحترمين وتعاملوا بكل تلقائية».