ثنائي الجونة يعودان لـ صفوف طلائع الجيش بعد هبوط الفريق

أعلن كريم طارق، لاعب فريق الجونة رحيله عن النادي الساحلي، وانتقاله إلى صفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفى الحالي.

وقال طارق في تصريحاته عبر قناة "صدى البلد": "تلقيت العديد من العروض، ولكني فضلت الانضمام إلى طلائع الجيش، وأتمنى أن يعود الجونة من جديد إلى الدوري الممتاز، خاصة وأنني سأعود للفريق بعد انتهاء إعارتي في طلائع الجيش".

وأكد: "انتقلت إلى طلائع الجيش رفقة زميلي السابق خالد قمر، خاصة وأن الفريق لديه الطموح في الظهور بشكل مميز في الموسم الجديد، بعد أن أنهى الموسم الماضي بالمركز الرابع".

وأتم: "مجلس الإدارة والجهاز الفني أكدوا ضرورة تحقيق الانتصارات في الموسم الجديد، وهدفي أن أظهر بشكل جيد على المستوى الشخصي ومن ثم العودة لمنتخب مصر".

يذكر أن كريم طارق، وخالد قمر، سبق لهم ارتداء قميص نادي طلائع الجيش من قبل، حيث انتقل الأول منه إلى إنبي ومن ثم الجونة، بينما انتقل خالد قمر من النادي العسكري إلى الزمالك قبل أن يعود مرة أخرى له.