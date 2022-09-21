تقرير: تدوير النفايات البلاستيكية تضر بالصحة في تركيا

حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، من أن إجراءات إعادة التدوير الخطيرة، في تركيا للنفايات البلاستيكية، من دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول، تضر بصحة الكثير من الأشخاص، بما في ذلك الأطفال وتؤدي إلى تضرر البيئة أيضا.



وطبقا لتقرير للمنظمة، مكون من 88 صفحة، صدر اليوم الأربعاء، فإن "الدول الأوروبية الأكثر ثراء، ترسل نفاياتها إلى تركيا، مما يعرض بعضا من أكثر الفئات ضعفا في تركيا، بما في ذلك الأطفال واللاجئين والمهاجرين إلى مخاطر بيئية وصحية خطيرة".



وأضاف تقرير المنظمة أن ملوثات الهواء والمواد السامة، المنبعثة خلال عملية إعادة التدوير تضر بالعمال والأشخاص الذين يعيشون بالقرب من منشآت إعادة التدوير، مشيرا إلى أن الإجراءات "غير الفعالة" التي اتخذتها الحكومة التركية تفاقم المشكلة.



واستشهد التقرير بمقابلات مع أكثر من 60 شخصا، في مدن تركية كبرى، مثل اسطنبول وأضنة. ولم يتسن الوصول إلى وزارة البيئة التركية للتعليق.