تعليم الوادي الجديد: تنفيذ خطة عمل للارتقاء بالمنظومة التعليمية

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه تم الاستعداد والتجهيز لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال خطة عمل من شأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة، ضوابط وآليات تنفيذ اليوم الرياضي بالمدارس أسبوعيًا، وآخر للأنشطة وبشكل تبادلي لزيادة مستوى ارتباط التلاميذ بالمدارس.

وجاء ذلك للارتقاء بمستوى اللياقة البدنية لطلبة المدارس، حيث إنه سيتم تحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل فصل دراسي على حدة، ودون التأثير على خُطة توزيع المنهج وفق الضوابط والقرارات الوزارية.

وأشار إلى عقد لقاءات دورية يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية والعمل على وضع الحلول للمشكلات التي قد تطرأ خلال فترة الدراسة.

ولفت إلى ضرورة مواصلة العمل في توفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب، والعمل على رفع المستوى الثقافي للطلاب، وزيادة المساحات الخضراء بالمدارس مع الاستمرار في ممارسة الأنشطة الطلابية وتوظيفها للمؤتمر الخاص بتغير المناخ والذي سيتم تنظيمه بمصر هذا العام.

وأشار إلى جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد ومتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة، ومدارس التعليم الثانوي؛ للتأكد من إجراءات الصيانة للأجهزة وتزويد وتحديث كل أجهزة الكمبيوتر بالبرامج الحديثة، وتكثيف العمل بالمتابعات الميدانية داخل المدارس بجميع أنحاء المحافظة للوقوف على سير منظومة العمل وتشجيع المتميزين والعمل على وضع الحلول لأى مشكلات طارئة، وتضافر كل الجهود لإنجاح العمل بما يتوافق مع الهدف المنشود في تخريج أجيال مستقبلية واعدة.