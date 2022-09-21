نائب محافظ البحيرة تتفقد استعدادات مهرجان رشيد للموسيقى والغناء

تفقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الاستعدادات الخاصة بمهرجان رشيد للموسيقى والغناء الذى يعقد بالبحيرة لأول مرة خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر بميناء رشيد الجديدة.

يأتي ذلك بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والسياحة وكافة الجهات المعنية بحضور نخبة من نجوم الفن والغناء بمصر والوطن العربي، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي والذي يتزامن هذا العام مع مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد الذي يعد مفتاح اللغة الهيروغليفية والحضارة الفرعونية.

وأكدت نائب المحافظ، أن العيد القومي هذا العام سيشهد العديد من الفعاليات الجديدة والخطوات غير المسبوقة لخدمة المواطن البحراوي وبما يتناسب مع الجمهورية الجديدة، كما يعد إقامة المهرجان بمدينة رشيد زهرة النيل الخالد بمثابة رسالة للعالم للتعريف برشيد وما تحتويه من آثار إسلامية لتنشيط السياحة وتحقيق الرواج السياحي بالإضافة إلى تخصيص دعوات للحضور لأبناء المدينة وكافة مدن ومراكز المحافظة بما يحقق العدالة الثقافية لجميع أبناء المحافظة.