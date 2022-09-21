ارتفعت الصادرات غير النفطية السعودية خلال شهر يوليو الماضي لتصل إلى 26.7 مليار ريال، مسجلة نموا بلغ 26.4% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 21.1 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي.



وأشارت الهيئة العامة للإحصاء، في بيان لها على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء" أن إجمالي الصادرات وصل إلى 140.8 مليار ريال".



وقالت الإحصاء "إن إجمالي الواردات سجل 55.1 مليار ريال، بينما وصل حجم التجارة إلى 195.9 مليار ريال، وسجل الميزان التجاري 85.7 مليار ريال".



وأهم السلع المصدرة "المنتجات المعدنية 114.5 مليار ريال، منتجات الصناعات الكيماوية 9.6 مليار ريال، واللدائن والمطاط 7.5 مليار ريال، وعربات وطائرات وبواخر 3.8 مليار ريال، والمعادن العادية 1.6 مليار ريال".



بينما أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية 9.8 مليار ريال، وعربات وطائرات وبواخر 7.2 مليار ريال، ومنتجات الصناعات الكيماوية 5.5 مليار ريال، والمعادن العادية 5.3 مليار ريال)".



وأشارت هيئة الإحصاء، إلى أهم الدول الشريكة للصادرات هي "الصين 22.1 مليار ريال، وكوريا الجنوبية 16 مليار ريال، والهند 14 مليار ريال، واليابان 14 مليار ريال، والولايات المتحدة الأمريكية 6.8 مليار ريال"، بينما جاءت أهم الدول الشريكة للواردات هي الصين 12 مليار ريال، وأمريكا 4.2 مليار ريال، والإمارات 3.8 مليار ريال، والهند 3.5 مليار ريال، وألمانيا ملياري ريال.



وكانت الصادرات السعودية غير النفطية قد سجلت خلال الربع الثاني من العام الجاري، مستوى قياسيا بعد بلوغها 86.2 مليار ريال.