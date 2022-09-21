 زيلينسكي يتفاعل بهدوء مع خطط الاستفتاء بمناطق محتلة في شرق أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يتفاعل بهدوء مع خطط الاستفتاء بمناطق محتلة في شرق أوكرانيا


نشر في: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 2:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 2:37 ص

تفاعل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهدوء على إعلان أربع مناطق "محتلة" في شرق أوكرانيا عن خطط لإجراء استفتاءات على الانضمام إلى روسيا.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية عبر الفيديو الثلاثاء: "موقفنا لا يتغير مع الضوضاء أو أي إعلانات".

وأضاف: "نحن ندافع عن أوكرانيا ونحرر بلدنا وقبل كل شيء لا نظهر أي ضعف".

وأعرب زيلينسكي عن امتنانه لأولئك في المجتمع الدولي الذين أدانوا بالفعل خطط الاستفتاء وقال إنه سيعرض بوضوح موقف أوكرانيا في خطاب عبر الفيديو من المقرر أن يلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء.


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