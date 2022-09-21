المملكة المتحدة تكشف عن حزمة مساعدات للشركات خاصة بفواتير الطاقة الشتوية

حددت الحكومة البريطانية "سعر جملة مدعوم" لمساعدة الشركات والموردين على دفع فواتير الطاقة الشتوية، وذلك بسعر من المتوقع أن يبلغ قدره 211 جنيها إسترلينيا للميجاوات في الساعة للكهرباء، و75 جنيها إسترلينيا للميجاوات في الساعة للغاز، أي أقل من نصف أسعار الجملة المتوقعة هذا الشتاء، بحسب ما ورد في بيان.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن يتم تطبيق الأسعار على العقود الثابتة المتفق عليها في الأول من أبريل الماضي أو بعد هذا التاريخ، بالإضافة إلى التعريفات والعقود المحددة والمتغيرة والمرنة.



وسيتم تطبيق الاسعار على استخدام الطاقة بداية من الأول من أكتوبر وحتى 31 من مارس لعام 2023، وذلك لمدة ستة أشهر أولية لجميع مستخدمى الطاقة غير المنزلية.