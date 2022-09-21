يبدو مشهد طيران دراجة نارية في الهواء بسرعة خاطفة، لائقا بأحداث فيلم "حرب النجوم"، ولكن ياباني محبا للفيلم تمكن من ابتكار دراجة نارية تحلق في السماء بسرعة ١٠٠ كيلو متر في الساعة؛ لتخطف أنظار المشاهدين بأول استعراض لها في ديترويت الأمريكية.



ونقلت صحيفة "ديلي ميل"، عن شركة إيروين المشرفة على الابتكار، إن الدراجة النارية الطائرة تباع بـ٧٧٧ ألف دولار ولكن في خلال ٣ أعوام سيتم إصدار نسخ أصغر تعمل بالكهرباء تباع بـ٥٠ ألف دولار فقط لمحبي الطيران.



وتملك الدراجة النارية الطائرة المسماة بـ "تشيتروسيما" حجما هائلا بـ١٥٠ كيلو غراما وطول يبلغ ٧ أمتار ولكن الشركة تعمل على تصغير حجم الدراجة النارية في الإصدارات التالية:



- لا تملك الدراجة النارية رخصة طيران باليابان لذلك يقتصر طيرانها على حلبات السباق، إذ يمكنها البقاء في الهواء نحو ٤٠ دقيقة، بينما تنزلق أثناء الهبوط بمزاليج شبيهة بمزاليج المروحيات.



ويقول شوهي كوميتسو مدير الشركة المنتجة للدراجة النارية، إنه حين يحلق بها يشعر أنه عاد لسن الـ١٥ عامًا، وأنه يخوض حرب نجوم شبيهة بفيلمه المفضل.



وأضاف أنه يأمل أن تكون تلك الدراجة النارية شيئا أساسيا في الحياة اليومية، وأن يتم استخدامها من قبل قوات الشرطة اليابانية.



https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11227469/Worlds-FLYING-bike-reach-speeds-62-mph-fly-40-minutes-make-debut.html