أفادت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، بأن الملك تشارلز الثالث، يخطط لحفل تتويج "أقل تكلفة" من حفل تتويج والدته، كإقرار بأزمة غلاء المعيشة التي تواجهها البلاد.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر ملكي قوله إن تتويج الملك الجديد سيكون "أقصر وأصغر وأقل تكلفة" من حفل تتويج الملكة اليزابيث الثانية في عام 1953، مؤكدا أن "الملك يدرك جيدا المعاناة التي يشعر بها البريطانيون".

إلا أنه شدد على أن "حفل التتويج يجب أن يظل مخلصا لتقاليد الماضي الراسخة، إلا أنه يجب أن يكون أيضا ممثلا للنظام الملكي في العالم الحديث".

وفيما لم يتم الإعلان عن موعد الحفل بعد، لكن من المرجح أن يتم بين مايو ويونيو 2023.

وحسب الصحيفة، فإن الملك تشارلز "كان منذ فترة طويلة مدافعا عن نظام ملكي مبسط أو مخفف"، وقد يقلل من عدد أفراد العائلة المالكة العاملين.

وأضاف المصدر: "لقد تحدث بالفعل عن رغبته في مواصلة إرث والدته، وهذا يشمل الاستمرار في الإقرار بما يعيشه الناس يوما بعد يوم".

وتحظى تلك الخطوة بدعم شعبي قوي، وفقا لاستطلاع أجرته صحيفة "ديلي إكسبريس"، حيث أيد 65% من المشاركين في الاستطلاع الفكرة، بينما عارضها 7% فقط.

وذكرت الصحيفة أنه يمكن خفض عدد أفراد العائلة الملكية العاملين إلى سبعة، من المحتمل أن يكون الملك والملكة ودوق ودوقة كورنوال وكامبريدج والأميرة رويال وإيرل وكونتيسة ويسيكس.