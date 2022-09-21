بايدن يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم

من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابا، اليوم الأربعاء، أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وخلافا للمعتاد، يظهر بايدن في ثاني أيام الحدث الدبلوماسي السنوي رفيع المستوى، بدلا من اليوم الأول، بسبب حضوره الجنازة الرسمية لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية في لندن، أمس الأول.

ومن المقرر أن يلقي زعماء عالميون بارزون خطاباتهم اليوم أمام الجمعية، التي تضم 193 دولة، ومن بينهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس.

وسيوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة، اليوم أيضا، رغم أنها ستكون عبر الدائرة التليفزيونية المغلقة، بعد موافقة الدول الأعضاء على طلب يسمح له بمخاطبة الهيئة الأممية عن بعد بسبب الحرب في أوكرانيا.

وطغى الغزو الروسي لأوكرانيا على خطابات هذا العام، كما أنه يتصدر جدول أعمال العديد من الاجتماعات على هامش اجتماعات الجمعية العامة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو من بين المسؤولين الذين ألقوا خطابات أمام الجمعية العامة أمس الثلاثاء. ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة في الاجتماعات الممتدة أسبوعا، وتنتهي يوم الاثنين المقبل.

ولن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاجتماعات، لكنه أوفد وزير خارجيته سيرجي لافروف لتمثيل موسكو بدلا عنه.