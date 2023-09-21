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رئيس برشلونة: سنتعافى ماليا قريبا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 6:28 م | آخر تحديث: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 6:28 م

أكد خوان لابورتا رئيس برشلونة، أنه مقتنع بأن النادي، بفضل الإدارة الحالية، سيتعافى ماليا في وقت أقرب من المتوقع في الخطة الاستراتيجية للمؤسسة.

وقال لابورتا اليوم الخميس أثناء فاعلية تجديد عقد أليخاندرو بالدي حتى عام 2028: "نحن نتحسن في جميع الجوانب، وأعتقد أننا جميعا متفقون على أن لدينا فريقا جيدا جدا هذا العام".

وأكد الرئيس أن مجلس الإدارة بذل جهودا كبيرة من أجل الحصول على اللاعبين الحاليين مشيرا إلى أن كل هذا كان يستحق العناء.

وعن النتائج الجيدة التي يحققها الفريق بقيادة المدرب تشافي هيرنانديز، أشار لابورتا إلى أنه "عندما ينجح الفريق فإن النادي يلاحظ ذلك".


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