الكرملين: بوتين يرحب بالاتفاق على وقف الأعمال الحربية في ناجورنو-كاراباخ

أفاد المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في إقليم ناجورنو-كاراباخ.

أشار المكتب الصحفي للكرملين، إلى أن"الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رحب باتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي تم بوساطة قوات حفظ السلام الروسية، وعقد المحادثات التي ستجري، يوم 21 سبتمبر الجاري، بين ممثلي باكو وستيباناكيرت"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وبحسب الكرملين، جرت المحادثة بمبادرة من الجانب الأرميني.

وأضاف المكتب الصحفي: "تم الإعراب عن الأمل في أن يتطور الوضع في المستقبل باتجاه وقف التصعيد وتحقيق الاستقرار".

وتابع: "على الرغم من الظروف الصعبة، تواصل قوات حفظ السلام الروسية، تنفيذ المهام الموكلة إليها بدقة وتقديم المساعدة الشاملة للسكان المدنيين واللاجئين".

وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الأربعاء انتهاء العملية العسكرية التي شنتها باكو أمس الثلاثاء في ناجورنو كارباخ، مضيفا أن العملية كللت بالنجاح وتم استعادة المنطقة.