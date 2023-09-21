وزير النقل: مساحة محطة قطارات الصعيد تصل إلى حوالي 57 فدانا

قال كامل الوزير وزير النقل، إن محطة بشتيل سيتم افتتحاها خلال شهر تقريبا، ذاكرا أنه منذ اليوم الأول لتعيينه كلفه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالوصول إلى حل لمنطقة رمسيس، ما دفعهم لإنشاء محطة جديدة.

وأضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أنه من المقرر توسيع كوبري أكتوبر في منطقة رمسيس، موضحا أن عدد ركاب السكك الحديدية يتراوح ما بين 900 ألف ومليون راكب.

وأكد أن مساحة محطة قطارات الصعيد تصل إلى 57 فدانا، إضافة إلى دور أول وثاني يضم مول، وجراج متعدد الطوابق أمام المحطة، مشيرا إلى التخطيط لتوفير إسكان فندقي بجوار المحطة.

وأوضح أن تكلفة محطة قطارات الصعيد تتراوح ما بين 3 و4 مليارات جنيه، قائلا إن هذه التكلفة لم يتم الحصول عليها من ميزانية الدولة، بل من عائد استثمار أرض تابعة للسكك الحديدية.