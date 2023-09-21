يوسف القعيد: ثورة يوليو 1952 هي حدث طفولتي وصباي وشبابي

قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، إنه عاصر خطاب التنحي للرئيس جمال عبد الناصر عقب نكسة يونيو، وكان في وحدته العسكرية في مستشفى غمرة، وشهد المظاهرات التي عبرت شارع رمسيس باتجاه العباسية رافضة التنحي، ولم تكن مظاهرات مدبرة، لكن بعد وفاته روج لهذه الشائعة قوى ما قبل يوليو.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أنه كتب قصة طويلة بعنوان "في الأسبوع سبعة أيام"، تعبر عن الفترة الرمادية من 67 إلى 73، وأن كل يوم يسلمنا ليوم ولا أمل في الحرب واسترداد الأرض.

وذكر أنه كان يبلغ من العمر 8 سنوات حين قامت ثورة 1952، لذلك هو يعتبر ثورة يوليو هي حدث طفولته وصباه وشبابه، وظلت قريته الضهرية في إيتاي البارود تبحث عن صورة اللواء محمد نجيب عقب قيام الثورة.