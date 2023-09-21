مشروع لإنتاج 50 ميجاوات من الطاقة الشمسية في قطاع غزة بكلفة 60 مليون دولار

أعلن في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 ميجاوات بتكلفة إجمالية تبلغ 60 مليون دولار.

وأعلن عن المشروع رئيس مجلس إدارة باديكو بشار المصري تحت اسم "طاقة أمل" بحضور سيدات ورجال الأعمال من الضفة الغربية وقطاع غزة والمسئولين من القطاع العام في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ووزارة الاقتصاد الفلسطينية وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية.

ويهدف المشروع، بحسب بيان صدر عن شركة باديكو، إلى توفير الكهرباء النظيفة والمستدامة في قطاع غزة الذي يعاني من الانقطاع المتكرر للكهرباء وشح الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة المركزية فيه.

إذ سيتم تركيب الألواح الشمسية على ارتفاعات عالية فوق مساحات عامة منها الجزر الوسطية في معظم مقاطع شارع صلاح الدين الممتد من شمال القطاع إلى جنوبه، بطول 45 كيلومترا.

وصرح المصري بأن المشروع سيشكل نقلة نوعية في سبيل توفير الطاقة الكهربائية النظيفة في قطاع غزة وسيلمس السكان أثره بشكل حقيقي من حيث التخفيف من معاناتهم الناتجة عن الحصار وانقطاع الكهرباء المستمر.

ويؤمل أن يشجع المشروع، الذي تتولى شركة إيطالية وأخرى مصرية إتمام التصاميم له، على تشجيع الاستثمار لتوليد المزيد من الكهرباء التي يحتاجها قطاع غزة ليتعافى ولينمو.

ولا يوجد في قطاع غزة إلا مصدرين للطاقة هما خطوط إسرائيلية الواردة التي توفر عادة ما يتجاوز 120 ميجاوات ومحطة التوليد التي توفر قدرة إنتاجية تتراوح ما بين 65 و120 ميجاوات فيما تبلغ قيمة العجز الحاصل في الطاقة قرابة 60%.