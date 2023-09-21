 يوسف القعيد: كل رواياتي عن الحرب يكون المستشفى جزءا أساسيا منها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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يوسف القعيد: كل رواياتي عن الحرب يكون المستشفى جزءا أساسيا منها


نشر في: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 6:39 ص | آخر تحديث: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 6:39 ص

قال الكاتب والروائي يوسف القعيد: "إن انتصار أكتوبر 1973 العظيم هو أحد مناسبات تأسيس مصر الحديثة، ولولا نصر أكتوبر لما وصلنا إلى هذا المناخ العام الذي نحيا فيه".

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أنه التحق بالقوات المسلحة المصرية عام 1965، وجُند في منطقة تجنيد الإسكندرية، وتم ترحيله إلى معسكر لتدريب المشاه، ثم توزيعه على سلاح الخدمات الطبية.

وتابع أنه تلقى فرقتين في الخدمات الطبية، ثم تم توزيعه مجددا على المستشفى العسكري العام في غمرة، والذي أصبح مستشفى مهما في وقت الحرب، يستقبل الشهداء والجرحى، وبالتالي كل رواياته عن الحرب يكون جزءا أساسيا منها هو المستشفى.

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