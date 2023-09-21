إعلان أسماء لجنة تحكيم الدورة السادسة لمهرجان القاهرة للمونودراما

أعلن الفنان محمد أبو داوود رئيس لجنة تحكيم الدورة السادسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، خلال المؤتمر الصحفي، أن أعضاء لجنة التحكيم هم: الفنان العراقي باسم قهار، والفنانة اللبنانية مروة قرعوني.

الجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها إيطاليا ، والأرجنتين، وألمانيا وفلسطين، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر ، والعراق، والسودان، چورچيا، وفرنسا ، والمكسيك، وأوكرانيا ، والمغرب.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.