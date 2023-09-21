 إعلان أسماء لجنة تحكيم الدورة السادسة لمهرجان القاهرة للمونودراما - بوابة الشروق
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إعلان أسماء لجنة تحكيم الدورة السادسة لمهرجان القاهرة للمونودراما

إيناس العيسوي
نشر في: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 9:41 م | آخر تحديث: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 9:41 م

أعلن الفنان محمد أبو داوود رئيس لجنة تحكيم الدورة السادسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، خلال المؤتمر الصحفي، أن أعضاء لجنة التحكيم هم: الفنان العراقي باسم قهار، والفنانة اللبنانية مروة قرعوني.

الجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها إيطاليا ، والأرجنتين، وألمانيا وفلسطين، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر ، والعراق، والسودان، چورچيا، وفرنسا ، والمكسيك، وأوكرانيا ، والمغرب.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.


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