رئيس مجلس القيادة اليمني: آمال السلام تتجدد بجهود السعودية وعمان

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اليوم الخميس، إن آمال السلام في بلاده تجددت بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.



وأوضح في كلمة أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تابعتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه "مع استئناف الجهود الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، تتجدد الآمال في رضوخ المليشيات الحوثية للإرادة الشعبية والإقليمية والدولية، والاعتراف بحقيقة أن الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وسيادة إنفاذ القانون على أساس العدالة والمواطنة المتساوية، هي وحدها من ستجعل بلدنا أكثر أمنا واستقرارا، واحتراما في محيطه الإقليمي والدولي".



وشدد العليمي، على أن "السلام المستدام في اليمن يجب أن يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وأن يضمن الاحتكام للشرعية الدولية، والسلم والأمن الدوليين".



ويأتي حديث العليمي مع استمرار الجهود الدولية والأممية الرامية لتحقيق سلام دائم في اليمن الذي يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.