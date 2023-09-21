 السودان ضيف شرف الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما - بوابة الشروق
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السودان ضيف شرف الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

إيناس العيسوي
نشر في: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 9:36 م | آخر تحديث: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 9:36 م

كشف الدكتور أسامة رؤوف رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما ، خلال المؤتمر الصحفي الخاص، عن تفاصيل الدورة السادسة من المهرجان، حيث أعلن السودان ضيف الشرف.

الجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها ايطاليا ، والأرجنتين، ألمانيا وفلسطين ، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق ، والسودان ، چورچيا ، وفرنسا، والمكسيك ، وأوكرانيا ، والمغرب.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.


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