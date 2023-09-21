وضع حجر الأساس لأول مستشفى لأمراض وجراحات قلب الأطفال بوسط الدلتا

وضع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور علاء الغمراوي رئيس جمعية قلوب أصحاء، مساء اليوم الأربعاء، حجر الأساس لإنشاء مستشفى أمراض وجراحات قلب الأطفال بالمحلة الكبرى الحلم الذي طال انتظاره لسنوات لتكون أول مستشفى لجراحات قلب الأطفال حديثي الولادة بوسط الدلتا.

ورافق المحافظ، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتنفيذيين، ورجال الأعمال والفنانين من أبناء مدينة المحلة الكبرى ومحافظة الغربية، وسادت أجواء من البهجة والسرور على أبناء المحلة الكبرى عند وضع حجر الأساس للمستشفى التي ستخدم كل الأطفال بوسط الدلتا.

واستمع محافظ الغربية، لشرح تفصيلي عن المستشفى التي ستتكون من سبعة طوابق وثلاث غرف عمليات، وثلاث وحدات قسطرة للقلب بجانب وحدة للأبحاث الطبية، ولأول مرة ستشمل، وحدة للطب الوقائي، وسوف تقدم المستشفى خدمات القلب العلاجية والوقائية لأبناء وسط الدلتا.

وأكد رحمي، أن مشروعات القطاع الطبي ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتسعى الدولة إلى تقديم الخدمات الصحية اللائقة بكل فئات المجتمع.

وأشار إلى أن القطاع الصحي في مصر يمر بلحظة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه وجه الدكتور علاء الغمراوي استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، ورئيس جمعية قلوب أصحاء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمة وحرصه الدائم للحفاظ على صحة المواطن المصري.

وأشاد بالدعم الذي قدمته المحافظة حتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لصالح جمعية قلوب أصحاء بالمحلة لبناء مستشفى جراحات، وأمراض قلب أطفال بالمحلة.