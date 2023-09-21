استطلاع: ثلثا البريطانيين يقولون إن الأسلحة النووية تجعل بلادهم أكثر أمانا

أظهر استطلاع للرأي العام، أن دعم الردع النووي البريطاني، عاد إلى مستوياته التي شوهدت لآخر مرة خلال الحرب الباردة.

وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الخميس، أن ما يقرب من ثلثي الأشخاص قالوا في النسخة الأخيرة من الاستطلاع الخاص بـ "المواقف الاجتماعية البريطانية"، إن امتلاك بريطانيا لأسلحتها النووية، جعلها مكانا أكثر أمانا للعيش فيه.

وقد جاءت النسبة أكثر من الـ60% الذين قالوا نفس الشيء في عام 1983، عندما شهد انتخاب الرئيس الأمريكي الأسبق، رونالد ريجان، ورئيسة الوزراء البريطانية الراحلة، مارجريت تاتشر، وصول التوترات مع الاتحاد السوفييتي إلى مستويات غير مسبوقة منذ أزمة الصواريخ الكوبية قبل عقدين من الزمن.

وبحلول عام 1994، أي بعد ثلاثة أعوام من انتهاء الحرب الباردة، قال 45% فقط من الذين شاركوا في الاستطلاع، إن الأسلحة النووية البريطانية جعلت البلاد أكثر أمانا، بينما قال 37% عكس ذلك.

ولكن في أحدث استطلاع لـ "المواقف الاجتماعية البريطانية"، والذي نُشر اليوم الخميس، قال 65% للمركز الوطني للبحوث الاجتماعية، إن الأسلحة النووية جعلت بريطانيا أكثر أمانا.

وتأتي تلك الأرقام على خلفية غزو أوكرانيا، وتجدد التوترات الجيوسياسية مع روسيا والصين، القوتين النوويتين.