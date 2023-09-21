كلوب يشدد على جاهزية ليفربول للمنافسة بقوة على لقب الدوري الأوروبي

شدد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على أن فريقه يشارك في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم من أجل التتويج باللقب، موضحا أن الفريق الأحمر وصل لمدينة لينز "للتنافس، وليس لمنح الفرص لمنافسه".

ويفتتح ليفربول مشواره في الدوري الأوروبي بمواجهة مضيفه لاسك لينز النمساوي، اليوم الخميس، في الجولة الافتتاحية للمجموعة الخامسة من دور المجموعات للمسابقة القارية.

وسيكون هذا هو الظهور الأول لليفربول في البطولة منذ خسارة الفريق الإنجليزي أمام إشبيلية الإسباني في نهائي نسخة المسابقة عام 2016، عندما قضى كلوب موسمه الأول مع النادي.

ومنذ ذلك الحين، توج ليفربول بدوري أبطال أوروبا ووصل إلى نهائي البطولة ذاتها مرتين، وفاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

وتعتبر بطولة الدوري الأوروبي هي المسابقة الوحيدة التي لم يتوج بها كلوب مع ليفربول، حيث شدد المدرب الألماني على أنه سيبذل أقصى الجهد للفوز باللقب هذا الموسم.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات كلوب، حيث قال: "نحن هنا للمنافسة وليس لإعطاء الفرص".

وأضاف كلوب: "في عامي الأول، اعتقدت أن الدوري الأوروبي كان مهمة صعبة بعض الشيء بالنسبة لنا حتى وصلنا للمباراة النهائية، كان ينبغي علينا أن نسافر إلى روسيا، كما لعبنا على أرضية ملعب متجمدة بمدينة سيون السويسرية".

أوضح كلوب: "لقد كنا نمتلك تشكيلة مختلفة، لم نكن مستعدين ونجحنا بطريقة ما، لا أعتقد أننا كنا استثنائيين حتى دور الثمانية والدور قبل النهائي".

وتابع: "إنه وقت مختلف، فريق مختلف، نحن جاهزون بشكل أفضل. نستمتع أكثر بوجودنا هنا لأنه لم يكن لدينا أدنى فكرة عما يمكن توقعه في ذلك الوقت".

وأشار كلوب: "يجب أن نكون متحمسين ونحن نشعر بالحماس بالفعل للعب في الدوري الأوروبي، لم أشاهد دوري أبطال أوروبا (هذا الأسبوع)".

ولا يضم ليفربول حاليا أي لاعب تواجد بقائمة الفريق بالدوري الأوروبي قبل 7 سنوات سوى جو جوميز، الذي كان يبلغ حينها 18 عاما، لكنه غاب عن النهائي بسبب الإصابة.