توقعات بأن ترفع روسيا الرسوم المفروضة على الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد

تستعد اللجنة الحكومية التي تشرف على بيع الأجانب للشركات في روسيا، لزيادة الرسوم الخاصة بتلك المعاملات لتصل إلى 15% من القيمة السوقية للأصول، بالنسبة للبائعين الاجانب مما تسمى بالدول "غير الصديقة"، بحسب ما نقلته وكالة "فرانك ميديا" عن إيفان تشيبيسكوف، مدير الادارة المعنية بالامر في وزارة المالية.



ونقلت وكالة "بلومبرج" اليوم الخميس، عن تشيبيسكوف القول إن الأجانب من الدول غير الصديقة، يُطلب منهم في الوقت الحالي دفع مساهمة لا تقل عن 10% من نصف القيمة السوقية لأي أصول روسية يقومون ببيعها.



وأضاف: "لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذا الأمر حتى الآن، ولكن من الممكن أن يحدث ذلك".