باكستان تعلن إجراء الانتخابات العامة في يناير 2024

أعلنت أعلى هيئة انتخابية في باكستان، الخميس، أن الانتخابات العامة في باكستان ستجرى في يناير المقبل.

وقالت لجنة الانتخابات الباكستانية، في بيان، إن "الانتخابات التي طال انتظارها ستجرى في الأسبوع الأخير من شهر يناير"، دون تحديد تاريخ معين.

ويحق لنحو 127 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة المقبلة، وفقا لوكالة الأناضول.

وفي الوقت الحالي، تحكم حكومة انتقالية بقيادة رئيس الوزراء بالوكالة أنور الحق كاكار الدولة الواقعة في جنوب آسيا بعد حل مجلس النواب، المعروف باسم الجمعية الوطنية، في 9 سبتمبر الماضي.

وقام الرئيس عارف علوي بحل الجمعية الوطنية بناءً على نصيحة رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف، ما يمهد الطريق لإجراء تصويت وطني في غضون 90 يومًا، كما يقتضي الدستور.

ومع ذلك، وافق مجلس المصالح المشتركة، وهو هيئة دستورية مكونة من رئيس الوزراء ورؤساء وزراء جميع المحافظات، الشهر الماضي على النتائج المثيرة للجدل للتعداد السكاني الجديد على مستوى البلاد، ما يجعل من شبه المؤكد أن الانتخابات لن تُعقد في موعدها.

وقالت لجنة الانتخابات في بيان، إنها ستحتاج إلى "4 أشهر إضافية على الأقل لتعميم التعداد السكاني الحديث على الدوائر الانتخابية الجديدة في البلاد".

وأعلنت أن الجدول الزمني للترسيم الجديد للدوائر الانتخابية وفقًا لنتائج التعداد الجديد، سيتم الانتهاء منه في 14 ديسمبر المقبل.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الوطنية في نوفمبر من العام الجاري 2023.

وفي 25 يوليو 2018، أُجريت الانتخابات العامة السابقة في باكستان، حيث أجريت على المستوى الوطني، الانتخابات في 272 دائرة انتخابية، انتخبت كل دائرة عضواً واحداً في الجمعية الوطنية.

وعلى مستوى المقاطعات، أجريت انتخابات في كل من المقاطعات الأربع لانتخاب أعضاء مجالس المقاطعات.