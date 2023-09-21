 إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس في القدس - بوابة الشروق
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إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس في القدس

وكالات
نشر في: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 1:25 م | آخر تحديث: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 1:25 م

أعلنت مصادر عبرية ظهر اليوم الخميس، عن إصابة جندي إسرائيلي، في عملية دهس قرب حاجز قلنديا بالقدس المحتلة، وإصابة المنفذ بجراح.

وذكرت هذه المصادر، بحسب ما نشرته وكالة «صفا»، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سائق مركبة، بزعم تنفيذه عملية دهس عند حاجز قلنديا بالقدس.

وأفادت «قناة 14» أن سيارة قامت بعملية الدهس عند حاجز قلنديا، واصفةً جراح المصاب بالطفيفة عقب إصابته في الجزء السفلي من جسده.

وأوضحت القناة أنه تم اعتقال منفذ العملية من قبل جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز، واقتياده إلى جهة غير معلومة، وفقًا لما نشره موقع «دنيا الوطن» الفلسطيني.


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