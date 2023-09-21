 بيربوك: ألمانيا تواصل السعي لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن - بوابة الشروق
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بيربوك: ألمانيا تواصل السعي لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن

نيويورك (د ب أ)
نشر في: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 9:09 ص | آخر تحديث: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 9:09 ص

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الأربعاء، إن بلادها تواصل السعي لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.

وأضافت بيربوك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "يمكننا أيضا أن نتخيل كوننا عضوا دائما".

وذكرت: "ولكن ليس من المصلحة الذاتية ، ولكن في سياق تحديث كبير يأخذ في الاعتبار بشكل عام حقائق القرن الـ21".

وجاءت تصريحات بيربوك بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي تحدث فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيا لأول مرة منذ بدء الحرب الروسية ضد بلاده في شباط/فبراير 2022. كما حضر الاجتماع المستشار الألماني أولاف شولتس.

كما تحدث زيلينسكي لصالح شغل ألمانيا مقعدا دائما في أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة.

وانتقدت بيربوك روسيا لما اعتبرته"إساءة استخدام حق النقض في مجلس الأمن فيما يتعلق بحربها في أوكرانيا".

وقالت: "هذا هو السبب في أن الإصلاح أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومع ذلك، علينا أن نكون واقعيين، فلن يأتي غدا".


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