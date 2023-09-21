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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) ليبلغ 103.16 خلال شهر يوليو 2023 (أولي)، مقابل 101.76 خلال شهر يونيو 2023 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.38٪، وفقا لبيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر يوليو 2023.

وبحسب المركزى للإحصاء، ارتفع الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية ليبلغ 124.45 خلال شهر يوليو 2023، مقارنة بشهر يونيو 2023 حيث بلغ 112.44 بنسبة ارتفاع قدرها 10.68٪، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

كما ارتفع الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية ليبلغ 99.32 خلال شهر يوليو 2023، مقارنة بشهر يونيو 2023 حيث بلغ 95.70 بنسبة ارتفاع قدرها 3.78٪، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

فيما تراجع الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية ليبلغ 126.03 خلال شهر يولو 2023، مقارنة بشهر يونيو 2023، حيث بلغ 138.69 بنسبة انخفاض قدرها 9.13٪، وذلك بسبب وقف الاستيراد.

كما انخفض الرقم القياسي لصناعة الأثاث ليبلغ 135.38 خلال شهر يوليـو 2023، مقارنة بشهر يونيو 2023، حيث بلغ 173.67 بنسبة انخفاض قدرها 22.05٪، وذلك وفقا لظروف العرض والطلب.

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