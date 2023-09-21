رئيسة الوزراء الإيطالية تطالب الأمم المتحدة بشن حرب عالمية ضد الهجرة غير الشرعية

طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية، جورجا ميلوني، الأمم المتحدة بشن "حرب عالمية" ضد الهجرة غير الشرعية، بعد وصول قوارب تقل مهاجرين غير شرعيين من جديد إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط.

وفي كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، دعت ميلوني الأمم المتحدة إلى شن "حرب عالمية" ضد المتاجرين بالبشر.

إلا أن هناك أكثر من 700 شخص وصلوا إلى الجزيرة اليوم الخميس، خلال ساعات على متن قوارب من أفريقيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن السلطات.

ووصل منذ يوم الأربعاء، أكثر من 20 قاربا جديدا، معظمها قادمة من تونس.

وظل مركز استقبال المهاجرين في لامبيدوسا مكتظا عن آخره بأكثر من 1100 شخص، رغم أن قدرته الاستيعابية لا تتخطى 400 فردا.

جدير بالذكر أن جزيرة لامبيدوسا الصغيرة، التي تقع بين صقلية وشمال أفريقيا، ظلت نقطة جذب أوروبية للهجرة لأعوام. وفي الأسبوع الماضي، وصل آلاف المهاجرين من جديد إلى هناك على متن قوارب قادمة من شمال أفريقيا، حيث وصل أكثر من 5000 شخص خلال يوم واحد.