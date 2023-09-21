نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن القليوبية في ضبط المتهمين بقتل سائق "تروسيكل" في القليوبية.

تلقى قسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من موظف بالمعاش - مقيم بدائرة القسم- بقيام 3 أشخاص مجهولين بالتعدى بالضرب على نجله سائق "تروسيكل" له معلومات جنائية، حال سيره بالتروسيكل خاصته "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأضافوا بأنهم حال سيرهم بدائرة القسم بمركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهم بغرض سرقة بعض أغطية بالوعات الصرف الصحى تصادف لهم قيام المجنى عليه بسرقة إحدى الأغطية فإختمر فـى ذهنهم فكرة الإستيلاء على الغطاء منه، فقاموا بإفتعال مشاجرة معه وحال مقاومته تعدى عليه أحدهم بقطعة حديدية فأحدث إصابته التى أودت بحياته وقاموا بالاستيلاء على غطاء البالوعة ولاذوا بالهرب وقاموا ببيع الغطاء لعميلتهم سيئة النية ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة - تم ضبطها والغطاء المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.