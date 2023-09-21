الصين: بعثتنا الدبلوماسية في اليابان تتعرض لمضايقات

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أعلنت الصين، اليوم الخميس، تعرض سفارتها وقنصلياتها في اليابان لـ"مضايقات عبر مكالمات هاتفية"، وحثت طوكيو على ضمان سلامة بعثاتها الدبلوماسية في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لمتحدثة الخارجية الصينية ماو نينغ، نقلتها صحيفة "جلوبال تايمز" الحكومية.

وقالت ماو إن "السفارة والقنصليات الصينية في اليابان تلقت في الآونة الأخيرة عددا كبيرا من المضايقات عبر مكالمات هاتفية، ما أدى إلى تعطيل عملياتها الطبيعية بشكل شديد"، وفقا لوكالة الأناضول.

وحثت الخارجية الصينية طوكيو على "حماية السفارات والقنصليات والشركات والمواطنين والسياح الصينيين في اليابان"، وفق ماو.

وحتى الساعة 10: 00 (ت.ج) لم يصدر أي تعليق من الجانب الياباني على التصريحات الصينية.