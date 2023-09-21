إيطاليا: اتفاق الاتحاد الأوروبي وتونس الحل الأكثر منطقية للهجرة

اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس الأربعاء، أن الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتونس، في يوليو الماضي، بشأن المهاجرين غير النظاميين "لا يزال هو الحل الأكثر منطقية" للأزمة المستمرة في إيطاليا.

وأضافت ميلوني، في تصريح أردفته وكالة أنباء "نوفا" الإيطالية على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، أن "المفوضية الأوروبية تعتبر أن مذكرة التفاهم مع تونس يمكن أيضا أن تكون نموذجا بالإمكان استخدامه مع دول أخرى"، حسبما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وتابعت ميلوني: "نحتاج إلى إتمام هذا النموذج والحصول على الموارد الضرورية، وبعد ذلك يمكن أيضا استخدام المخطط ذاته مع الدول الأخرى في شمال إفريقيا".

ويهدف هذا الاتفاق إلى الحد من وصول المهاجرين غير النظاميين إلى السواحل الإيطالية، وتوفير مساعدة مالية لدعم تونس التي تواجه صعوبات اقتصادية حادّة.

وفي الفترة الأخيرة، وشهدت تونس تصاعدا لافتا في معدلات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، لا سيما تجاه سواحل إيطاليا، على خلفية الأزمات الاقتصادية والسياسية في دول أفريقية عديدة.

وقال المتحدث باسم مكتب المنظمة الدولية للهجرة في البحر الأبيض المتوسط فلافيو دي جياكومو، قبل أيام، إن تونس أصبحت الآن نقطة انطلاق المهاجرين غير النظاميين الرئيسية إلى أوروبا. يأتي ذلك على الرغم من توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي.