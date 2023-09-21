وزع فرع الهلال الأحمر العربي السوري، مساعدات غذائية ولوازم إقامة للأسر الأكثر احتياجاً بمدينة طفس، بريف درعا الغربي.

وقال رئيس فرع الهلال بدرعا الدكتور أحمد مسالمة، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه بهدف تخفيف الأعباء عن العائلات المتضررة، وضمن استجابته المستمرة لتأمين بعض احتياجات الأسر الأكثر احتياجاً في المحافظة، تم توزيع سلال غذائية لأكثر من 500 أسرة في مدينة طفس، إضافة لتقديم مواد إيواء شملت (فرشات وبطانيات وعوازل بلاستيكية وشواحن طاقة شمسية وغالونات مياه وحصائر بقياسات متعددة)، وهي مقدمة من برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشئون اللاجئين.

بدوره، أوضح مندوب المجتمع المحلي محمد الزعبي، أن هذه المساعدات وفرت بعض الاحتياجات للأسر الفقيرة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد.