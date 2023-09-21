 البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى 30% - بوابة الشروق
الخميس 21 سبتمبر 2023 5:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟





النتـائـج تصويت

البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى 30%


نشر في: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 4:54 م | آخر تحديث: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 4:54 م

أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس رفع معدل الفائدة بواقع 500 نقطة أساس ليصل إلى 30%، فيما تعد ثالث مرة يرفع فيها البنك معدل الفائدة منذ يونيو الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توقعات بعودة تركيا إلى سياسة التشديد النقدي. ويشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضغط من أجل خفض معدلات الفائدة، وهو ما ينتقده الكثير من الاقتصاديين.

ويشار إلى أن معدل التضخم اقترب من 59% في أغسطس الماضي، وفقا لمكتب الإحصاء الرسمي.

ولم تتغير قيمة الليرة التركية، التي فقدت أكثر من 30% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام، بصورة كبيرة بعد رفع معدل الفائدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك