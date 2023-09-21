 مصر تُرحِب بجهود السعودية وعمان لدعم التوصل لحل مستدام للأزمة اليمنية - بوابة الشروق
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مصر تُرحِب بجهود السعودية وعمان لدعم التوصل لحل مستدام للأزمة اليمنية


نشر في: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 6:23 م | آخر تحديث: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 6:23 م
أعربت جمهورية مصر العربية، عن ترحيبها بالجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، على مسار دعم التوصل لحل مستدام للأزمة في اليمن الشقيق، واستضافة المملكة العربية السعودية لجولة من المحادثات مع وفد يمني من صنعاء لدعم تلك الجهود.

وجددت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، تأكيدها على دعم كل الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في اليمن الشقيق، والتوصل إلى حل سياسي مستدام يستند إلى مرجعيات الحل المعتمدة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وكذا قرار مجلس الأمن رقم (٢٢١٦)، مؤكدةً على ثوابت الموقف المصري الداعية إلى أهمية دعم عملية سياسية جامعة لكافة الأطراف اليمنية، تحفظ وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة أراضيه.

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