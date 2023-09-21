رد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على سؤال الصحفي بريت باير كبير مذيعي شبكة فوكس نيوز الأمريكية، بشأن قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي؛ والتي مر عليها 5 سنوات، وما تأثير ذلك على الحركة السياحية وأمن الأجانب بالمملكة.

وذكر ولي العهد، أن القضية أغلقت بالكامل، وتم فتح تحقيق بشأنها مثلما فعلت الإدارة الأمريكية تجاه الجرائم التي حدثت بالعراق، لافتًا إلى السعي لتحسين النظام الأمني، لعدم تكرار تلك الحادثة مرة أخرى.

وتابع: "لم تظهر حادثة مشباهة خلال السنوات الخمس الماضية، ولم يكن ذلك من شيمنا خلال 100 عام مضت، وما حدث كان خطأ، ومؤلم، ونصلح خطواتنا وفقا للقانون".

وقال إن المتهمين في ملف الصحفي جمال خاشقجي، في السجن يواجهون العقوبة وفقا للقانون، متابعًا: "نسعى لتعديل القوانين لتكون أكثر مناسبة وملاءمة لنا كسعوديين.. لا للأجانب والدول الأخرى".

"نشعر بالخجل"؛ كان هذا الرد على مواجهة ولي العهد بتقرير خبري حول إعدام شخص بسبب تغريداته على منصة "إكس" تويتر سابقا، مؤكدًا أن المملكة تسعى لتغيير هذه الحقيقة، وتعديل القوانين التي تصل إلى 1000 بند، ولكن الهيئة القانونية التي تعمل على تعديلهم تقدر بـ150 محاميا فقط.

وأكد أن النظام القضائي يطبق أحكامه وفقًا لمجموعة من القوانين، واصفًا بعض القوانين بالسيئة، وآملا أن يتم تخفيف الحكم عن هذا المتهم خلال مراحل التقاضي المقبلة.