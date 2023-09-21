عائلة أمريكية تقاضي شركة جوجل بعد حادث سيارة مميت

رفعت عائلة في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، دعوى قضائية ضد شركة "جوجل" بعدما لقي رب الأسرة مصرعه إثر اتباعه توجيهات "خرائط جوجل" ما أدى لسقوط سيارته من فوق جسر منهار.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فيليب باكسون كان يستخدم نظام "خرائط جوجل" في طريق عودته إلى المنزل بعد حفل عيد ميلاد ابنته البكر في 30 سبتمبر من العام الماضي، لكن نظام تحديد المواقع العالمي وضعه على مسار غير مألوف لجسر منهار قبل نحو عقد من الزمن، الأمر الذي تسبب في مصرعه إثر غرق سيارته.

- تحطم على عمق 20 قدما

وألقت دعوى أقامتها العائلة في مقاطعة ويك، يوم الثلاثاء، باللوم على الشركة في مصرعه.

وبحسب الدعوى، سقطت سيارة باكسون من على حافة غير محمية وتحطمت على عمق 20 قدما، ليغرق بعدها.

وقالت زوجته، أليشا باكسون: "تسأل الفتاتان كيف ولماذا توفى والدهما..، ما زلت لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن للمسئولين عن نظام تحديد المواقع العالمي وأيضا المسئولين عن الجسر أن يتصرفوا دون اهتمام بحياة البشر".

وذكرت سلطات الولاية التي عثرث على جثمان باكسون في شاحنته المقلوبة والغارقة جزئياً إنه لم تكن هناك حواجز أو لافتات تحذيرية على طول الطريق غير الواضح المعالم.

- إبلاغ الشركة بخطورة طريق الجسر

وأبلغ عدد من الأشخاص "خرائط جوجل" بشأن الانهيار في السنوات التي سبقت مصرع باكسون، وحثوا الشركة على تحديث معلومات المسار، بحسب الدعوى.

وتضمن ملفات المحكمة سجلات رسائل البريد الإلكتروني من أحد سكان مدينة هيكوري في الولاية الذي استخدم خاصية "اقتراح تعديل" بالخرائط في سبتمبر 2020 لتنبيه الشركة أنها توجه السائقين إلى جسر منهار.

وتؤكد رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني من نوفمبر 2020 أن الشركة تلقت تقريرها، وتراجع التغيير المقترح، لكن الدعوى تقول إن جوجل لم تتخذ إجراءات أخرى.

وبينما أعرب متحدث باسم "جوجل" عن تعاطفهم مع العائلة، قال: "هدفنا تقديم معلومات دقيقة للطرق على الخرائط، ونراجع هذه الدعوى".

وقالت دورية ولاية نورث كارولينا إن الجسر لم يتم صيانته من جانب المسئولين المحليين أو مسئولي الولاية، وتم حل الشركة الأصلية المطورة.