أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، حصول وحدة طب أسرة عين غصين بالإسماعيلية على درجة الاعتماد القومية لمدة 3 سنوات، طبقا لمعايير GAHAR 2021، المعترف بها على المستوى الدولى من منظمة الإسكوا العالمية.

وأكد بيان الهيئة، أن وحدة طب أسرة عين غصين تقدم خدمات الرعاية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، وتخدم نحو 20ألف نسمة، وقدمت ما يقرب من 90ألف، مابين خدمات طب الأسرة، والفحص الطبي الشامل، والأسنان، وتنظيم الأسرة، والمعمل، والأشعة، والتطعيمات، ورعاية الطفل، والإسعافات الأولية، الاستقبال والطوارئ، الصيدلية، خدمات الطب الوقائي، متابعة الأطفال الأصحاء، مبادرات 100 مليون صحة، والتثقيف الصحي.

وأضاف البيان: أن منشآت طب الأسرة تعد بوابة المنتفع الأولى لتلقى خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة العالمية، وتقدم 80% من الخدمات الطبية للمنتفعين، فضلا عن اعتماد وحدات طب الأسرة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل والتي بلغت 76 وحدة ومركزا لطب الأسرة تابعين لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات.

وقدم الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، التهنئة لأسرة العمل بوحدة طب أسرة عين غصين بالإسماعيلية، مُثمنا جهود كل من ساهم في الوصول إلى اجتياز الوحدة لمعايير الاعتماد القومية.

وأكد السبكى أن هيئة الرعاية الصحية أكبر جهة تمتلك هذا العدد من المنشآت الطبية المعتمدة، وهو ما يعني مطابقة منشآت هيئة الرعاية الصحية لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت الهيئة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.