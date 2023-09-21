شولتس وزيلينسكي يفوزان بجائزة المواطن العالمي

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فاز المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بجائزة "المواطن العالمي" من المجلس الأطلسي، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء.

وتمنح الجائزة للأفراد "الذين أسهموا في دفع التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم والذين يجسدون الالتزام بالتعاون الدولي" كل عام خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويتم منح الجائزة من قبل المجلس الأطلسي، وهو منظمة غير حكومية مكرسة لتعزيز العلاقات عبر المحيط الأطلسي.

وقال شولتس إنه تشرف بالحصول على الجائزة مع زيلينسكي.

وقال: "حرب روسيا الوحشية ضد أوكرانيا تخاض في أوروبا، لكنها في الوقت نفسه هجوم على المبادئ الأساسية لنظامنا الدولي".

ووعد المستشار الألماني مجددا بأن تدعم ألمانيا زيلينسكي وأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.

وأهدى زيلينسكي جائزته للجنود الذين يقاتلون ضد روسيا و"الأطفال اللطفاء "الذين قتلهم" الإرهابيون الروس".

كما أهداها لـ" الدول الشجاعة التي كانت معنا ودعمتنا"، وكذلك لجميع الأشخاص الذين قاتلوا من أجل الحرية في جميع أنحاء العالم، مثل أوكرانيا.

وتم تقديم الجائزة خلال حفل عشاء حيث بلغت تكلفة التذاكر ما يصل إلى 2500 دولار.

كما حصل على الجائزة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فيرست إيسترن للاستثمار، فيكتور تشو.