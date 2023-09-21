يوفنتوس يعلن مدة غياب ساندرو

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سيغيب الظهير البرازيلي المخضرم أليكس ساندرو، لأسبوعين على الأقل عن الملاعب، بعد تعرضه لإصابة عضلية بفخذه في التمارين.

وقال "السيدة العجوز" في بيان رسمي إن المدافع البالغ 32 عاما، خضع لفحوصات طبية في تورينو كشفت عن تعرضه لتمزق متوسط في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.

وتابع: "كان اللاعب قد بدأ عملية إعادة التأهيل وسيخضع لفحوص جديدة بعد 15 يوما لتحديد فترة التعافي بشكل أدق".

ويغيب عادة اللاعبون الذين يتعرضون لنوع مماثل من هذه الإصابات، لنحو شهر عن الملاعب.

وخاض ساندرو الذي يحمل ألوان يوفنتوس منذ 2015، مباراتين فقط هذا الموسم، وغاب عن اللقاء الأخير ضد لاتسيو بنهاية الأسبوع الماضي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفارق نقطتين وراء إنتر المتصدر، ويزور ساسولو السبت قبل استضافة ليتشي الثلاثاء.