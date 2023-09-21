رئيس البديل الألماني تطالب بحصار على البحر المتوسط لوقف الهجرة إلى أوروبا

طالبت رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا، أليس فايدل، بفرض "حصار على البحر المتوسط" من أجل منع قوارب المهربين من العبور إلى أوروبا.

ونقل بيان صدر، اليوم الخميس، عن فايدل قولها إنه يجب إجبار هذه القوارب بلا استثناء على العودة إلى كل ميناء انطلقت منه "عن طريق مهام تقوم بها أساطيل".

وأضافت، أن " أوروبا يجب أن تحمي نفسها من خلال فرض حصار على البحر المتوسط عن طريق قوات مشتركة تهدف حصريا إلى حماية سيادة القانون ووقف موجة الهجرة غير الشرعية".

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، قد أدلت بتصريحات مشابهة حيث طالبت الأسبوع الماضي في رسالة لها عبر الفيديو بتنفيذ مهمة أوروبية لوقف القوارب المتجهة إلى أوروبا، وقالت إنه يجب الاستعانة بالقوات البحرية إذا لزم الأمر.

واتهمت فايدل الاتحاد الأوروبي، أنه "يفتقر إلى الرغبة والقدرة" على حماية حدوده الخارجية، وقالت إنه "لهذا السبب فالأمر متروك للشركاء الأوروبيين في وقف التدفق المفرط للمهاجرين الاقتصاديين في البحر المتوسط".