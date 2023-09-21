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الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تدعم انضمام الجزائر إلى مجلس الأمن

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
وكالات
نشر في: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 6:16 م | آخر تحديث: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 6:16 م

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية سام وربيرج، اليوم الخميس، أن «الولايات المتحدة الامريكية تدعم انضمام الجزائر إلى مجلس الأمن الأممي».

وبحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الخميس، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ترحيب بلاده بمشاركة الجزائر في مجلس الأمن، وفي مختلف المؤسسات والهيئات واللجان الدولية.

وفي يونيو الماضي، أعلنت الجزائر، انتخابها في الجولة الأولى وبالأغلبية الساحقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمدة سنتين بدءًا من مطلع يناير المقبل، على إثر تصويت 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن هذا الانتخاب الذي يمثل مكسبًا ثمينًا يضاف إلى رصيد السياسة الخارجية للبلاد؛ يعكس التقدير والاحترام الذي يحظى به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من قبل المجتمع الدولي، وعرفانه لمساهمته في إحلال السلم والأمن الدوليين.


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