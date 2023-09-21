وزير الصحة الكويتي ينسحب من مؤتمر أممي اعتراضا على مشاركة وزيري الصحة والداخلية الإسرائيليين

انسحب وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي، من اجتماع مؤتمر منظمة الصحة العالمية، الذي عقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أمريكا؛ اعتراضًا على وجود وزيري الصحة والداخلية الإسرائيليين.

وقالت مصادر صحفية لجريدة «القبس» الكويتية، صباح الخميس، إن «العوضي» غادر القاعة قبل بدء كلمة الوزير الإسرائيلي، وذلك عند الساعة الثالثة مساء بتوقيت نيويورك.

وأشارت إلى أن الوزير الكويتي لم يعد إلى القاعة، وذلك انسجاما مع مواقف الكويت الثابتة والراسخة تجاه قضية فلسطين وغيرها من القضايا العربية.

وطرد الأمن التابع للأمم المتحدة، السفير الإسرائيلي لديها جلعاد إردان، أمس الأول الثلاثاء، أثناء إلقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78.

وحاول السفير الإسرائيلي استفزاز «رئيسي» بمقاطعته أثناء إلقاء كلمته، ورفع صورة مهسا أميني مدون عليها: «النساء الإيرانيات يستحققن الحرية الآن».

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