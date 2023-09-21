عقب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على التقارب بين المملكة العربية السعودية ودولة إيران، قائلا: «كانت بيننا مشكلات منذ 1979، ولكن لماذا لا نستبدل المشكلات بالازدهار والبناء؟ خاصة وأن المواقف والسياسات تتغير».

وأضاف خلال لقائه بشبكة فوكس نيوز، أن الجانب الإيراني في 2020، طلب من العراق الوساطة للسعودية؛ من أجل فتح ملف التقارب وتوطيد العلاقات، وكانت للمملكة بعض الاشتراطات التي تدخلت الصين ونفذتها؛ مستكملا: «نقدم ما بوسعنا؛ ونرى كذلك أن الجانب الإيراني يأخذ الاتفاقيات بجدية، ونستثمر في هذه الحالة».

«العالم لن يستطيع أن يرى هيروشيما مجددًا».. كان هذا تعليق ولي العهد السعودي على سؤال: «هل قلقون من تحرك إيران نحو السلاح النووي»، ليكمل بن سلمان: «قلقون من أي دولة تتحرك نوويا، ونرى أن العالم بأجمعه سيحارب أي دولة تصنع سلاحا نوويا، فالعالم لن يستطيع أن يرى هيروشيما مجددًا، العالم لن يصمت أمام 100 ألف قتيل، لذلك لا أرى من المنطقي بذل جهد للحصول على سلاح نووي؛ لأن الدولة لن تستخدمه؛ وإذا استخدمته ستضع نفسها في حرب مع بقية دول العالم».

وذكر أن المملكة متمسكة بالحصول على سلاح نووي في حال حصول إيران عليه؛ من أجل تحقيق التوازن الاستراتيجي في المنطقة.

وعن مباراة كرة القدم بين نادي النصر السعودي وبرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، ثمّن بن سلمان، حالة الاحتفاء من المواطنين الإيرانيين بالفريق السعودي؛ واصفًا ذلك بـ"الشيء الإيجابي".

وأوضح أن السعودية هي الدولة الأكبر في العالم من حيث تقديم المساعدات لليمن، وذلك قديما والآن ومتعهدًا أن يكون ذلك مستقبلا، لافتًا إلى التوجه بزيادة الاستثمار السعودي في اليمن، والدفع في كل المجالات إلى الامام يوما بعد يوم.

وعن المحادثات مع الحوثيين بشأن أزمة اليمن، ذكر أن السعودية تستهدف حياة أفضل لليمنيين ولكل دول المنطقة؛ معتبرًا ذلك سيصب في صالح خطة المملكة للنهوض اقتصاديًا؛ فلا نهوض في ظل أزمات إقليمية.

ورحبت السعودية بالنتائج التي وصفتها بالإيجابية للمحادثات التي أجريت في الرياض بين وفد من المفاوضين الحوثيين ومسئولين سعوديين والتي استهدفت الوصول إلى خارطة طريق تدعم عملية السلام في اليمن، وذلك حسب بيان صدر الأربعاء عن وزارة الخارجية السعودية.

وفيما يتعلق بالانضمام إلى مجموعة بريكس؛ ذكر أن السعودية عضوة في مجموعة الـ20، والتي تنقسم إلى مجموعتين (بريكس - مجموعة السبع)، لافتًا إلى محاولة الانضمام إلى مجموعة السبع في ظل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، ولكن الأمر لم يوفق بسبب اشتراطات بعض الدول الأعضاء، مشيرًا إلى حصولهم على دعوة للانضمام إلى بريكس؛ الذي وصف كثر من أعضائها بـ"الحلفاء".

التتبع