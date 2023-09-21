ميقاتي: انعكاسات النزوح السورية السلبية تفاقم أزمات لبنان

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن ما وصفها "بانعكاسات النزوح السلبية (السورية) تعمق أزمات لبنان"، مشددا على أن بلاده "لن تبقى وحيدة في عين العاصفة".

جاء ذلك في كلمته خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتابع: "رغم إعلائنا الصوت في كافة المنتديات الدولية، وفي هذا المحفل بالذات، ما زال تَجاوب المجتمع الدولي مع نتائج هذه المأساة الإنسانية، وتداعياتها علينا، بالغ الخجل وقاصراً عن معالجتها بشكلٍ فعّال ومستدام".

وقال: "أكرر الدعوة لوضع خارطة طريق بالتعاون مع كافة المعنيين من المجتمع الدولي، لإيجاد الحلول المستدامة لأزمة النزوح السوري، قبل أن تتفاقم تداعياتها بشكلٍ يخرج عن السيطرة".

وأشار ميقاتي، إلى أن لبنان "ما زال يرزح تحت عبء موجات متتالية من النزوح السوري طالت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية كافة".

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون نحو 880 ألفا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.

وأضاف ميقاتي أن لبنان "كبلد مُستضيف لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين منذ العام 1948، يُكرّر تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته الإنسانية والأخلاقية تجاه لاجئي فلسطين، ويطالب بتوفير الدعم الكامل لـ(وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا لتمكينها من الاستمرار، ومواصلة القيام بمهامها، بانتظار الحل النهائي".

في سياق آخر، ذكر ميقاتي أن "أُولى التحدّيات في لبنان تكمن في شغور رئاسة الجمهورية وتَعَذُّر انتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد"، داعيا البرلمان اللبناني إلى "ممارسة دوره السيادي بانتخاب رئيس للجمهورية في الفترة المقبلة".

ويشهد لبنان شغورا رئاسيا منذ أكتوبر الماضي مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وفشل المجلس النيابي في انتخاب رئيس على مدار 12 جلسة كانت آخرها في يونيو الماضي.