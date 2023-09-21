سفير نيبال بالقاهرة: مصر ونيبال صديقتان جديرتان بالثقة

أكد سفير نيبال بالقاهرة سوشيل كومار لامسال، اليوم الأربعاء، أن نيبال ومصر صديقتان وشريكتان جديرتان بالثقة، حيث تتمتع البلدان بعلاقات ودية تقوم على المساواة والاحترام المتبادل، كما تعملان معا في المنتديات الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت تصريحات السفير خلال الاحتفال باليوم الوطني لنيبال بأحد فنادق القاهرة.

وحضر الفعاليات السفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف، والأمن الدولي، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، وسفير أستراليا في مصر أكسل وابنهورست، والسفير التركي صالح موطلو شن، وسفير كوريا الجنوبية كيم يونج هيون، وسفير الهند أجيت جوبتيه، والعديد من السفراء.

وأضاف السفير لامسال: "اليوم نحتفل باليوم الوطني لنيبال، ويعتبر أيًضا اليوم الدستوري لنا، في مثل هذا اليوم من عام 2015 صدر دستور نيبال، وجاء بمثابة تتويج لعملية السلام التي استمرت عقًدا من الزمن، ومنذ ذلك أجريت الانتخابات مرتين في عامي 2017 و2022.

وأوضح السفير أن العديد من الطلاب من نيبال يدرس في مصر في الأزهر وجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن العدد المتزايد من السياح والطلاب بين البلدين هو انعكاس لنمو العلاقات الشعبية بينهما.

وأشار إلى أن نيبال هي أعلى دولة في العالم، وهي أرض الطبيعة والثقافة والمغامرة وعبارة عن مزيج من الجبال والسهول والبحيرات، مضيفاً أنها الوجهة المفضلة لسياحة المغامرات مثل تسلق الجبال والطيران المظلي وركوب الدراجات الجبلية.

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